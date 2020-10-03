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TFF’den Lefter Küçükandonyadis’in eşi için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’den Lefter Küçükandonyadis’in eşi için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımın ve Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis’in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski futbolcularından, 2012 yılında vefat eden Lefter Küçükandonyadis’in eşi Stavrini Küçükandonyadis’in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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