TFF’den Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi süreci devam eden Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’den Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi süreci devam eden Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi süreci devam eden Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Sayın Cengiz’in en kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyor, acil şifalar diliyoruz" denildi.

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