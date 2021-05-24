TFF’den şampiyon milli futbolculara tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fransa Ligue 1’i şampiyon tamamlayan Lille’de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz için tebrik mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de şampiyonluk yaşayan milli oyuncular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ı unutmadı. Milli futbolcular TFF’nin resmi internet sitesinden yayınlanan mesajla tebrik edildi. TFF’nin tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Fransa Ligue 1’de 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Lille’de forma giyen A Milli Takımımızın oyuncuları Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’yı tebrik eder, ülkemizi gururla temsil eden Bizim Çocuklar’a daha nice başarılar dileriz."