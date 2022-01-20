TFF’den Samsunspor için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, 1989’da trafik kazasında hayatını kaybeden Samsunsporlu futbolcular için anma mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden paylaşılan anma mesajında, "Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989’da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve şoför Asım Özkan’ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunu yasa boğan, kırmızı-beyazın yanına siyahın eklendiği elim kazanın 33. yılında Samsunspor camiasının derin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz" denildi.