TFF’den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Hain terör örgütü PKK tarafından rehin tutulan vatandaşlarımızın şehit edilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekât bölgesinde hain terör örgütünün bir mağarada rehin tuttuğu masum vatandaşlarımızı alçakça bir saldırıyla şehit ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Vatandaşlarımız anısına 14 ve 15 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Şehit vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı dileriz."