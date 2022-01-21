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TFF’den Selahattin Beyazıt için taziye mesajı

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Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt için taziye mesajı yayımladı.

TFF’den Selahattin Beyazıt için taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, vefat eden Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt için taziye mesajı yayımladı.

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TFF’nin resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulüpte 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında iki dönem başkanlık yapan Beyazıt, Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Selahattin Beyazıt’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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