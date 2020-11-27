TFF’nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
TFF’den Yılmaz Vural’a geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), korona virüse yakalanan ve yoğun bakıma alınarak entübe edilen Teknik Direktör Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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