TGF 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Turnuvası Tamamlandı

İki gün süren turnuvada Kemer Golf Kulübü, National BGK, İGGA, Bodrum Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK., Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Bahçeşehir GJK, Marmara Golf Kulübü, Atayurt Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Serik BGA, Moda Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Başkent GSK, Atletik Spor Kulübü’nden ve ferdi lisanslı 18 yaş altı 43, Erkekler A,B,C ve Kadınlar A kategorisinde 55, 8-13 yaş akademi saha oyuncularından ise 43 oyuncu mücadele etti.

Müsabaka saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı.

Erkekler A kategorisinde İzmir Golf Kulübü’nden Yahya Peker 36 stableford skorla birinci, Marmara Golf Kulübü’nden Muhsin Bayramoğlu 36 stableford skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Selahattin Özdoğan 34 stableford skorla üçüncü, kadınlarda Klassis Golf Kulübü’nden Fatma Aytaş 35 stableford skorla birinci, National BGK’dan Ayşe Demir 32 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Ayşe Ayan 29 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler B kategorisinde Klassis Golf Kulübü’nden Süleyman Abay 37 stableford skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Ertuğ Yaşar 36 stableford skorla ikinci, aynı kulüpten Murat Bayrak 35 stableford skorla üçüncü, erkekler C kategorisinde ise ferdi lisanslı Salih Kartal 37 stableford skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Yavuz Gürlek 35 stableford skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Fatih Çetinkaya 34 stableford skorla üçüncü basamakta yer aldı.

Oynanan iki günün ardından turnuvanın gross şampiyonu Kemer Golf Kulübü’nden 70 (-2) gross skorla Delfin Filiz oldu.

Minik erkekler A kategorisinde Moda Golf Kulübü’nden Ömer Kodakoğlu 25 stableford skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Sinan Bayrak 21 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Orhan Kuran 21 stableford skorla üçüncü, minik kızlar A kategorisinde Klassis Golf Kulübü sporcularından Beren Çetin 20 stableford skorla birinci, Sema Tuna 20 stableford skorla ikinci, Kübra Tan 19 stableford skorla üçüncü oldu.

Minik erkekler B kategorisinde Moda Golf Kulübü’nden Ahmet Kodakoğlu 25 stableford skorla birinci, Kemer Golf Kulübü’nden Donghun Park 21 stableford skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Kerem Bayrak 21 stableford skorla üçüncü, minik kızlar B kategorisinde İstanbul Golf Kulübü’nden Dila Yalınay 22 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü’nden Duru Taşkın 21 stableford skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü’nden Ada Narin 21 stable üçüncü sırada yer aldı.

Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlendi.

Kazananlara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu ve Türkiye Golf Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Uluğ Atay takdim etti. Miniklerin ödülünü ise Marmara Golf Sahası Kulüp Müdürü Deniz Aydın verdi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 14:29