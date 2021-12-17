THF kurullarının üyeleri belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun yeni döneminde görev alacak olan Lig Organizasyon Kurulu, Sağlık Kurulu, Veteran Hentbol Kurulu ve Plaj Hentbol Kurulu üyeleri açıklandı.

THF’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, yönetim kurulunun aldığı karara göre kurullar şu üyelerden oluştu:

Lig Organizasyon Kurulu

1 - Metin Kılıç

2 - Yeşim Sakarya

3 - Esin İlerisoy

4 - Tevfik Özdemir

5 - Ahmet Cevher

6 - Esra Gündar

7 - Gökhan Kaya

8 - Şenay Kabadayı

9 - Burçin Albayrak

10 - Kenan Gür

11 - Mehmetcan Gürbüzsel

12 - Ali Pektaş

13 - Cemre Kılıç

14 - Emine Kılınç

15 - Deniz Durmaz

16 - Erol Sütçü

17 - Ziya Demirtaş

18 - Ayhan Eriş

19 - Ümit Demirbacak

Sağlık Kurulu

1 - Prof. Dr. Mustafa Karahan

2 - Prof. Dr. Mehmet Demirtaş

3 - Prof. Dr. Bülent Bayraktar

4 - Prof. Dr. Sedat Tolga Aydoğdu

5 - Prof. Dr. Merter Özenci

6 - Prof. Dr. Alper Çıraklı

7 - Doç. Dr. Onur Başçı

8 - Dr. Rüştü Nuran

9 - Dr. Yiğit Cirdi

Veteran Hentbol Kurulu

1 - Ayten Altun

2 - Ahmet Türe

3 - Dr. Hale Aktün Tamer

4 - Demet Topa

5 - Mutluhan Timurçin

6 - Cengiz Felah

7 - Erdal Beşpınar

8 - Müfit Ural

9 - Ayhan Bal

10 - Deniz Gaşgil

11 - Ayten Özel Erkek

12 - Ercan Acar

13 - Şükrü Özhan

14 - Murat Tamer

Plaj Hentbol Kurulu

1 - Burak Tezcan

2 - Güneş Viter

3 - Mustafa Deniz Dindar

4 - Handan Kortak

5 - Korhan Özgül

6 - Nedim Kum

7 - Aslı Güllü