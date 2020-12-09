Thiam ve Cisse’den ırkçılığa tepki!

Fenerbahçeli futbolcular Mame Thiam ile Papiss Cisse, ırkçılığa karşı olduklarını dile getiren bir video çekti.Paris Saint-Germain ile Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında 4. hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu. Yaşanan bu skandal olaya Fenerbahçeli futbolcular da kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli ekipten Mame Thiam, futbolda ırkçılığa karşı olduklarını ifade ederken, Cisse ise kendileri için değil ancak maçta yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.