Thiam ve Cisse’den ırkçılığa tepki!

Fenerbahçeli futbolcular Mame Thiam ile Papiss Cisse, ırkçılığa karşı olduklarını dile getiren bir video çekti.

Thiam ve Cisse’den ırkçılığa tepki!

Fenerbahçeli futbolcular Mame Thiam ile Papiss Cisse, ırkçılığa karşı olduklarını dile getiren bir video çekti.

Paris Saint-Germain ile Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında 4. hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu. Yaşanan bu skandal olaya Fenerbahçeli futbolcular da kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli ekipten Mame Thiam, futbolda ırkçılığa karşı olduklarını ifade ederken, Cisse ise kendileri için değil ancak maçta yaşanan ırkçı saldırı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.
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