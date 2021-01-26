THY Euroleague: Anadolu Efes: 86 - Kızılyıldız: 72

THY Euroleague’in 22. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında Kızılyıldız’ı 86-72 mağlup ederek 12. galibiyetini elde etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Jakub Zamojski xx, Artem Lavrukhin xx
Başantrenör: Ergin Ataman
Kızılyıldız: Walden x 5, Radanov x, Dobric xx 12, Jagodic-Kuridza xx 7, Nnoko x 4, O’Bryant x, Hall x 9, Loyd x 7, Lazic x 6, Reath xx 10, Davidovac xx 12, Colom x
1. Periyot: 29-13 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 56-35 (Anadolu Efes lehine)3. Periyot: 75-52 (Anadolu Efes lehine)