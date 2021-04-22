THY Euroleague: Anadolu Efes: 91 - Real Madrid: 68

THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid’i 23 sayı farkla 91-68 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.
Serinin 3. maçı 27 Nisan Salı günü oynanacak. Efes maçı kazanması halinde adını Final Four’a yazdıracak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Matej Boltauzer xx, Mehdi Difallah xx, Saulius Racys xx
Başantrenör: Ergin Ataman
Real Madrid: Taylor x 2, Laprovittola x 5, Thompkins xxx 17, Garuba x 9, Tyus x 5, Causeur x 2, Fernandez xx 11, Reyes xx 6, Vukcevic xx 7, Llull x 4, Abalde x, Carroll x
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 22-13 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 44-32 (Anadolu Efes lehine)3. Periyot: 65-45 (Anadolu Efes lehine)