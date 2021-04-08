THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 67 - Real Madrid: 93

THY Euroleague’de normal sezonun son maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Real Madrid’e 93-67 mağlup oldu.
Play-off’u normal sezonun bitimine 2 hafta kala garantileyen Fenerbahçe Beko’nun rakibi yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya) xx, Anne Panther (Almanya) xx, Mario Majkic (Slovenya) xx
Başantrenör: Igor Kokoskov
Real Madrid: Gabriel Deck xxx 22, Alex Tyus x 4, Nicolas Laprovittola xxx 18, Jeffery Taylor x 1, Edy Tavares x 6, Fabien Causeur xxx 20, Trey Thompkins x 3, Usman Garuba x 2, Sergio Llull x 8, Rudy Fernandez x 6, Alberto Abalde x 3
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 11-23 (Real Madrid lehine)
Devre: 36-49 (Real Madrid lehine3. Periyot: 57-67 (Real Madrid lehine)