THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 67 - Real Madrid: 93

THY Euroleague’de normal sezonun son maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Real Madrid’e 93-67 mağlup oldu.

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 67 - Real Madrid: 93
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THY Euroleague’de normal sezonun son maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Real Madrid’e 93-67 mağlup oldu.

Play-off’u normal sezonun bitimine 2 hafta kala garantileyen Fenerbahçe Beko’nun rakibi yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya) xx, Anne Panther (Almanya) xx, Mario Majkic (Slovenya) xx

Fenerbahçe Beko: Nando De Colo xxxx 23, Dyshawn Pierre x 4, Danilo Barthel x 2, Marko Guduric xx 7, Ahmet Düverioğlu x 3, Lorenzo Brown xx 16, Kyle O’Quinn x 6, Jarell Eddie x 6, Kenan Sipahi x

Başantrenör: Igor Kokoskov

Real Madrid: Gabriel Deck xxx 22, Alex Tyus x 4, Nicolas Laprovittola xxx 18, Jeffery Taylor x 1, Edy Tavares x 6, Fabien Causeur xxx 20, Trey Thompkins x 3, Usman Garuba x 2, Sergio Llull x 8, Rudy Fernandez x 6, Alberto Abalde x 3

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 11-23 (Real Madrid lehine)

Devre: 36-49 (Real Madrid lehine

3. Periyot: 57-67 (Real Madrid lehine)
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