THY Euroleague’in 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Menora Mivtachim Arena’da İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 22-17 önde tamamlarken, ilk yarıyı da 47-31 üstün tamamladı. Etkili oyununu 3. periyotta da sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 24 sayı farkla 71-47 üstün girdi. 4. periyotta da rakibin farkı kapatmasına izin vermeyen Ergin Ataman’ın öğrencileri salondan 90-66 galip ayrıldı.Anadolu Efes’te Shane Larkin ve Vasilije Micic 15’er sayıyla takımın en skorer isimleri oldu.
THY Euroleague: Maccabi Playtika: 66 - Anadolu Efes: 90
THY Euroleague’in 23. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, İsrail deplasmanında Maccabi Playtika Tel Aviv’i 90-66 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 8. galibiyetini alan Efes, ligde ikinci sıraya yükseldi.