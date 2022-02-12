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THY Euroleague’de 26. haftanın MVP’si Nicolas Laprovittola

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THY Euroleague’de 26. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Barcelona’nın Arjantinli basketbolcusu Nicolas Laprovittola seçildi. 32 yaşındaki basketbolcu Real Madrid karşısında 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynadı.

THY Euroleague’de 26. haftanın MVP’si Nicolas Laprovittola
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THY Euroleague’de 26. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Barcelona’nın Arjantinli basketbolcusu Nicolas Laprovittola seçildi. 32 yaşındaki basketbolcu Real Madrid karşısında 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynadı.

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THY Euroleague’de 26. haftanın sona ermesinin ardından Haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) belli oldu. Barcelona’nın deplasmanda Real Madrid’i 86-68’lik skorla mağlup ettiği mücadelede Nicolas Laprovittola gösterdiği performansla haftanın MVP’si oldu. Laprovittola, El Clasico’da 20 dakika parkede kaldı ve 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynadı. Arjantinli basketbolcu 27 verimlilik puanı elde etti.

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