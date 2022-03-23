THY Euroleague’de 32. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 32. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
THY Eurolegue’de çift maç haftasında yarın 32. hafta mücadeleleri başlayacak. Haftanın açılış müsabakasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda İtalyan ekibi Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek. Bu hafta Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile oynayacak.
Euroleague’de 32. hafta programı şöyle:
Yarın
20.30 Anadolu Efes - Olimpia Milano
22.05 Maccabi Tel Aviv - Real Madrid
25 Mart Cuma
21.00 AS Monaco - Baskonia
22.00 ALBA Berlin - Kızılyıldız
22.00 Asvel - Olympiakos
23.00 Barcelona - Fenerbahçe Beko