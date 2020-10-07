THY Euroleague’de ikinci hafta CSKA Moskova ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç ile başlayacak.
THY Euroleague’de ikinci hafta heyecanı yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanı açılış mücadelesinde CSKA Moskova, Maccabi Tel Aviv’i ağırlayacak. Ligde bu hafta birçok karşılaşmada aynı ülke takımları birbirine rakip olacak. Türkiye’de Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Yunanistan’da da Panathinaikos ile Olympiakos, Almanya’da ALBA Berlin ile Bayern Münih ve İspanya’da da Real Madrid ile Valencia karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague’de haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv
20.00 Zenit Saint Petersburg - FC Barcelona
22.00 Real Madrid - Valencia Basket
9 Ekim Cuma
20.00 Kızılyıldız - Saski Baskonia
20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas
21.00 Panathinaikos - Olympiakos
21.00 ALBA Berlin - Bayern Münih
21.45 Olimpia Milano - Asvel Lyon-Villeurbanne