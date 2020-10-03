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THY Euroleague’de ilk haftanın MVP’si Pierria Henry

THY EUROLEAGUE'DE İLK HAFTANIN MVP'Sİ BASKONİA'NIN REAL MADRİD'İ 76-63 MAĞLUP ETTİĞİ MAÇTA 23 SAYI, 6 ASİST VE 2 RİBAUND İLE OYNAYAN ABD'Lİ BASKETBOLCU PİERRİA HENRY SEÇİLDİ.

THY Euroleague’de ilk haftanın MVP’si Pierria Henry

THY Euroleague’de ilk haftanın MVP’si Baskonia’nın Real Madrid’i 76-63 mağlup ettiği maçta 23 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile oynayan ABD’li basketbolcu Pierria Henry seçildi.

THY Euroleague’de normal sezonun ilk haftası tamamlanırken, haftanın MVP’si (En değerli oyuncu) de belli oldu. Baskonia’nın evinde Real Madrid’i 76-63’lük skorla yendiği müsabakada yıldızlaşan Pierria Henry ilk haftanın MVP’si seçildi. ABD’li oyuncu, mücadeleyi 23 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile tamamladı. 27 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 32 verimlilik puanı aldı.

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