THY Euroleague’de Türk derbisi zamanı: Anadolu Efes - Fenerbahçe

THY Euroleague’in ikinci haftası Türk derbisine sahne olacak ve Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaşacak.

THY Euroleague’in ikinci hafta Türk derbisine sahne olacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe yarın saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Euroleague’de sezona iyi başlayan sarı-lacivertliler ilk haftada evinde Sırp ekibi Kızılyıldız’ı 77-63 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar ise sahasında Rus temsilcisi Zenit’e 73-69’luk skorla yenildi. İki takım ayrıca Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon oynadıkları iki müsabakadan da galip ayrıldı.

Euroleague’de 15. randevu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Euroleague’de bugüne kadar 14 kez karşılaştı. Söz konusu mücadelelerde Fener 10 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 4 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon Euroleague’de oynadıkları tek müsabakayı Efes deplasmanda 81-73’lük skorla kazanmıştı.