THY Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası 16 turu için hazırlıkları tamamladı

2019 ve 2020 yıllarında namağlup Balkan Şampiyonu olarak Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası son 16 turu maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın Las Palmas şehrinde oynayacağı 2021 CEV Challenge Kupası son 16 turu maçı için hazırlıklarını tamamladı. 16 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00’da C.S.M. Lugoj takımıyla karşılaşacak olan Türk Hava Yollarında, Genel Sekreter Ramazan Yıldırım, başantrenör Marcello Abbondanza, oyuncular Aslı Kalaç, Berin Yıldırım ve Daly Santana müsabaka öncesinde görüşlerini aktardı.

Ramazan Yıldırım: "Yarım kalan şampiyonluk hedefimizi inşallah bu sene tamamlayacağız"

Türk Hava Yolları Spor Kulübü Genel Sekreteri Ramazan Yıldırım son 16 turu öncesi, “Takım olarak oldukça yoğun bir tempo içerisindeyiz ancak şu ana kadar olan süreci çok iyi yönettik. Misli.com Sultanlar Ligi için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek adına çok kritik maçlar kazandık. İlk dört takım arasına girebilmek için zorlu bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu biliyor ve buna göre çalışıyoruz. Bir diğer hedefimiz 2021 CEV Challenge Kupası’nı kazanmak. Takım olarak çok önemli bir sürecin içerisindeyiz. Adım adım ilerleyip, iki maçı da kazanarak, yarı finale yükselmeyi istiyoruz. Geçtiğimiz sene yarım kalan şampiyonluk hedefimizi inşallah bu sene tamamlayacağız” dedi.

Marcello Abbondanza: "Güçlü ve dirençli olmalıyız"



Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 22:28

Başantrenör Marcello Abbondanza ise, “Burada zorlu karşılaşmalar oynayacağımızı bilerek geldik. Yarın, geçtiğimiz sene oynadığımız C.S.M. Lugoj ile karşılaşacağız. İyi bir takım. Kesinlikle iyi konsantre olmamız gerekiyor, kolay geçmeyeceğini düşünüyorum. Takımımızın durumu iyi ancak üst üste çok maç oynadığımız için biraz yorgunuz. Güçlü ve dirençli olmalıyız çünkü burada oynayacağımız maçın telafisi olmayacak. Tek maç üzerinden oynuyoruz. En iyi performansımızı sergileyerek, yarı finale yükselmek istiyoruz” diyerek düşüncelerini ifade etti.Aslı Kalaç: "En iyi performansımızı sergilediğimizde bu maçlardan galibiyetle ayrılacağımıza inancım tam"Takımın başarılı orta oyuncusu Aslı Kalaç da, “Çok yoğun geçen bir maç programımız var ama bunun üstesinden iyi geldiğimizi düşünüyorum. Beş maçlık galibiyet serisi elde ettik. Ligde sıralamada istediğimiz yerde olduğumuz için mutluyum. Önümüzde Fenerbahçe OPET, Nilüfer Belediyespor gibi takımlarla oynayacağımız çok kritik maçlar var. Şu anda CEV Challenge Kupası’ndaki şampiyonluk hedefimizi gerçekleştirmek için son 16 turu maçımıza odaklandık. Kazandığımız takdirde çeyrek final maçına çıkacağız. Sahada en iyi performansımızı sergilediğimizde bu maçlardan da galibiyet ile ayrılacağımıza inancım tam” dedi.Berin Yıldırım: "O kupa bu sene bizim olacak"2016 yılından bu yana Türk Hava Yolları forması giyen yetenekli libero Berin Yıldırım, “Takımımızda harika bir atmosfer var. Gerek saha içinde gerekse saha dışındaki uyum ve arkadaşlık çok iyi. Bu zorlu ve yoğun sezonun bizim için bu kadar iyi geçmesinde uyumumuzun önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. 3 günde bir maç oynadığımız bir temponun içerisindeyiz ve takımımızın hedefleri oldukça büyük. Her maça adım adım odaklanıyoruz. Yarın oynayacağımız maç, kupayı kazanma yolunda çok önemli. Bu yüzden konsantre olup, elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Takımıma çok inanıyorum. O kupa bu sene bizim olacak” açıklamasında bulundu.Porto Rikolu milli smaçör Daly Santana ise, “Geçtiğimiz haftalarda takımımdan çok şey öğrendim. Mücadele şeklimizden ve her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmamızdan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Bana gelince, ameliyat ve iyileşme sürecim gerçekten iyi geçti ve yüzde 100 performansıma geri dönmek için çok çalışıyorum. Sahada olmak beni çok mutlu ediyor ve takımıma elimden gelen en iyi şekilde yardımcı olmayı istiyorum. Bu sezon takımımıza olan destek inanılmazdı. Her maçımızı takip eden ve bizi evinden destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.