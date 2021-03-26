Tiflis Judo Grand Slam heyecanı başladı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapılan ve Tokyo Olimpiyatları’na puan ve kota kazandıran Judo Grand Slam başladı.
Kadınlar 48 kiloda Ebru Şahin ilk maçında Belçikalı Anne Sophie Jura’yı altın skorda ippon (3 shido) ile yendi, ikinci turda Sloven Marusa Stangar’a yenildi. Bu sıklette Gül Kader Şentürk ise ilk turda Azerbaycanlı Leyla Aliyeva’ya altın skorda yenildi. 52 kiloda İrem Korkmaz ilk turu bay geçerken, ikinci maçında Rus Anastasia Polikarpova’ya yenildi.Tiflis Grand Slam’in ikinci gününde kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Şeyma Özerler müsabakaya çıkacak.