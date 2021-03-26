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Tiflis Judo Grand Slam heyecanı başladı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapılan ve Tokyo Olimpiyatları’na puan ve kota kazandıran Judo Grand Slam başladı.

Tiflis Judo Grand Slam heyecanı başladı
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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapılan ve Tokyo Olimpiyatları’na puan ve kota kazandıran Judo Grand Slam başladı.

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota kazandıran Tiflis Grand Slam’in ilk gününde erkekler 60 kiloda Emirhan Karahan ilk turu maç yapmadan geçti. Milli judocu, ikinci turda Amerikalı Adonis Diaz’ı waza-ari puanıyla yenerek bir üst tura yükseldi. Karahan, bu turda Ukraynalı Oleh Veredyba’ya yenildi.

Kadınlar 48 kiloda Ebru Şahin ilk maçında Belçikalı Anne Sophie Jura’yı altın skorda ippon (3 shido) ile yendi, ikinci turda Sloven Marusa Stangar’a yenildi. Bu sıklette Gül Kader Şentürk ise ilk turda Azerbaycanlı Leyla Aliyeva’ya altın skorda yenildi. 52 kiloda İrem Korkmaz ilk turu bay geçerken, ikinci maçında Rus Anastasia Polikarpova’ya yenildi.

Tiflis Grand Slam’in ikinci gününde kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Şeyma Özerler müsabakaya çıkacak.
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