Tim Matavz ve Massimo Bruno, Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı

Bursaspor’un Gaziantep FK ile yarın saat 18.30’da oynayacağı Türkiye Kupası 5. Tur maçının kafilesinde Tim Matavz ve Massimo Bruno yer almadı. Her iki ismin de grip olduğu açıklandı.

Bursaspor’un yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı öncesi iki önemli ismi kadroya dahil edilmedi. Yeşil-beyazlı kafile yaptığı antrenmanın ardından öğle saatlerinde Gaziantep’e hareket etmişti. Bursaspor’un forvet oyuncusu Tim Matavz ile bir diğer önemli ismi Massimo Bruno’nun grip olması sebebiyle zorlu deplasmana götürülmediği belirtildi. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcularımız Tim Matavz ve Massimo Bruno gribal enfeksiyon geçirdikleri için Gaziantep kafilesinde yer almamaktadırlar.”