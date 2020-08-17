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TKBL ve TB2L, 20 Kasım’da başlayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde yeni sezonlar 20 Kasım’da başlayacağını açıkladı.

TKBL ve TB2L, 20 Kasım’da başlayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde yeni sezonlar 20 Kasım’da başlayacağını açıkladı.

TBF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı. Buna göre TKBL ve TB2L’de yeni sezonlar 20 Kasım 2020’de başlayacak. Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda bu liglerde uygulanacak protokoller ise ilerleyen günlerde kulüpler ile paylaşılacak" denildi.

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