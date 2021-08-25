Tokyo şampiyonu milli sporcular Nene Hatun gemisiyle boğaz turunda buluştu

Tokyo Olimpiyatları’nda sergiledikleri başarılarla Türkiye’ye madalyalar kazandıran milli sporcular AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Üsküdar’da düzenlenen İstanbul Boğaz Turu’nda buluştu. Programa katılım sağlayan sporcular olimpiyat pastası kesti.

2021 Tokyo Olimpiyatları’nda farklı branşlarda katıldıkları yarışmalarda dereceye giren milli sporcular Üsküdar’dan kalkış yapan Nene Hatun gemisiyle boğaz turuna çıktı. Gerçekleştirilen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, milli sporcular ve antrenörleri sağladı. Program sonunda Başkan Kabaktepe ile milli sporcular olimpiyat pastası kesti. Program süresince boğaz turu gerçekleştirilen katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Kürsü konuşmaları sonrası Başkan Kabaktepe ile milli sporcular hatıra fotoğrafı çektirip hediyelerini takdim etti.

"Gayretleriniz için hepinizi tebrik ediyorum"

Konuşmalarına milli sporcuları tebrik ederek başlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bir toplumun, ülkenin inşası ve gelişmesi onun sadece sanayi de gösterdiği başarı ile doğru orantılı değil. Aynı zamandan spor ve sanatta yaptığı başarılarla da etkilidir. Bu çabayı her şeye rağmen sürdürmeye devam eden genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hocalarımıza da takdimlerimi sunuyorum. Çünkü siz bir toplumda en çok ihtiyaç duyulan rol model olacak kişilere yani yeni nesile örnek oluyorsunuz. Bu çaba ve gayreti gösterdiğiniz için size imreniyorum. Amatör ve lisanslı sporcu sayısında ve aynı zamanda sadece takım değil bireysel sporcu sayısında yaşanan artışta bizlerde desteklerimizi sürdürüyor, tesis sayılarımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bugün siz değerli sporcularımızla İstanbul Boğazı’nın tadını birlikte çıkarıyoruz. Katılım sağlayan tüm sporcu hocam ve arkadaşlarımızı tebrik ediyor, İstiklâl Marşı’mızı diğer olimpiyatlarda da arşa çıkarmanızı diliyorum" diye konuştu.