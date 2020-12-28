Tolga Çakmak, halter silkmede dünya rekoru kırdı

Halter silkmede 1 saat içinde 6 bin 650 kilogram kaldıran sporcu Tolga Çakmak, Guiness Dünya Rekorlar Kitabın’a geçti. Rekortmen sporcu, “Bu rekorun üstüne çıkacağız” dedi.
"2021’de 20’ye yakın rekor başvurusunda bulunacağız"
Rekor denemelerinde farklı alanlarda 2021 yılında da devam edeceğini dile getiren Tolga Çakmak, şu ifadelere yer verdi:"Biz geçmişte kendimize bir rekor koyduk. Bu hedef için durmadan çalışmaktayız. Hiçbir engel bizi durduramaz. Ben engel tanımam yaparım. Sadece kendimize rekor denemesi seçip engelleri hiçbir şekilde tanımadan rekor kırmaya hazır şekilde antrenmanlarımızı yapmaktayız. Antrenmanlarımızı kendi spor salonumda yapıyorum. Sporcularımla ve öğrencilerimle birebir çalışarak onları da kendi enerjimden faydalandırıyorum. 2020’nin son günlerinde son rekor denemesidir bu. Yine tarihe geçtik. Geçmişte 1 efsane 1 kahraman olarak çıktığımız bu yolda halter silkme rekor denemesini de yaptık çok mutluyuz. 2021’de yeni rekor denemelerimiz var. 20’ye yakın rekor başvurusu yaptık. Bunları günden güne yapacağız. 2 ayda 1, 3 ayda 1 rekor denemesi yapacağız. Çok ciddi çalışma içerisine girdik. 10-12 saat antrenman yapıyorum. Haftada 3 gün birkaç saat çalışma ile bunlar yapılamaz."