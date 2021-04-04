Tolga Ciğerci, 1.5 yıl sonra golle tanıştı

Medipol Başakşehir’e devre arasında transfer olan Tolga Ciğerci, turuncu-lacivertli forma altında ilk golünü Yeni Malatyaspor’a attı. Tolga, ayrıca 1.5 yıl aranın ardından da gol sevinci yaşamış oldu.
İstanbul temsilcisine devre arasında katılan Tolga, Başakşehir’de ilk gol sevincini Malatya ekibine karşı yaşadı. 29 yaşındaki futbolcu, son golünü ise bundan tam 1 yıl 5 ay 15 gün önce Fenerbahçe forması giyerken kaydetmişti.2019-2020 sezonunda 20 Ekim 2019 tarihinde sarı-lacivertlilerin deplasmanda Denizlispor’u 2-1 mağlup ettiği maçta Tolga Ciğerci, takımının ilk golünü atan isimdi.