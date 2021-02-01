Tolunay Kafkas: "Görevim bitince kulüplere döneceğim"

TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, 21 yaş altı futbolcuların liglerde süre alma sıkıntısı yaşadığını vurguladı. Kafkas, milli görevini tamamlayınca kulüp çalıştırmaya geri döneceğini açıkladı.

Tolunay Kafkas ’Bol’ca Futbol’ programına konuk oldu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferlerini değerlendiren Kafkas, "Her teknik adam bu tip oyunculara sahip olmak ister. Ama Fenerbahçe’nin yaptığı transferleri değerlendirmek benim haddim değil. Çok önemli oyuncular. Fenerbahçe formasını giymeleri Türk sporseverleri açısından tüm dünyada çok büyük yankı uyandırdı. Bunlar önemli şeyler. Ama ben bir teknik adam olarak baktığımda, transfer konuştuğum zaman sisteme göre transferi doğru bulurum. Çünkü bu oyuncuların çok büyük yetenek ve özellikleri var. Bunları doğru kullanmak ve özgürlük tanımak lazım. Aksi halde bu oyunculara farklı görevler ve misyonlar yüklenirse bir takım sıkıntılar çıkabilir. Hepsini bir arada oynatmak da Fenerbahçe’ye saha içinde zarar verebilir" diye konuştu.

"21 yaş altı oyuncuların liglerde süre alması gerekir"

Kafkas, A Milli Takım’ın ayrı, Ümit ve Genç Milli Takımlar’ın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "A Milli Takım Şenol Güneş’ten daha çok sorulur. İyi bir kadro var. Özellikle Ümit Milli Takım çok önemli. A takıma aday, önemli, elit oyunculardır. Fakat bu 21 yaş altı oyuncuların liglerde süre alma sıkıntısı var. Dünyadaki en önemli veri budur. Çünkü ölçmediğin şeyi kontrol edemezsin. Bizim verilerimize baktığın anda Avrupa’da bu yaş grubunda en az oynatan ülkeyiz. Bu bir felakettir, faciadır" şeklinde konuştu.

"Ömer Faruk Beyaz keşke Fenerbahçe’de kalsaydı"

Genç oyuncuların gelişimine çok önem verdiğini vurgulayan Kafkas, "Gittiğim ya da çalıştırdığım takımlarda mutlaka genç oyunculara yer vermeye çalıştım. Cenk Tosun, Deniz Türüç gibi çok isim var kazandırdığım. Alt yaş gruplarına baktığımız zaman en değerli, en yetenekli oyuncu Ömer Faruk Beyaz. İyi bir şekilde yontulması gerekir. Kulübü ile yaşadıklarına girmeyeceğim. Ama genç ve ümit milli takımlar açısından en değerli oyuncu. Altını çizerek söylüyorum, Fenerbahçe adına da üzgünüm, keşke kaybetmeselerdi. Genç yaşta kaptanlık verdiler. Emre Belözoğlu çok sahip çıktı. Ama maalesef olmadı. Keşke Fenerbahçe’de kalsaydı" açıklamasını yaptı.

"Futbolda bilimin çok geçerli olduğunu düşünüyorum"

Kafkas, Türkiye Futbol Federasyonu’nun iki önemli misyonun olması gerektiğini dile getirerek, "Bunların en önemlisi genç oyuncu gelişimi. Diğeri de antrenör eğitimi. Yetkin antrenörleri yetiştirmediğimiz sürece genç oyuncuların yetiştirilmesine hiçbir katkı veremeyiz. Bu iki konu olmazsa olmaz. Oyuncularımız yetenekli ama bu yetmiyor. Yeteneği tespit etmek ayrı bir şey ama yetmez, yeteneği korumak ve yeteneği geliştirmek önemli. Özellikle çok sığ kavramlar var. Ben bunları pek sevmiyorum. Akla ve bilime inanıyorum. Özellikle futbolda bilimin çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Futbolu lokal olarak değerlendiremeyiz. Futbol evrensel bir olgu. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Genç oyuncu gelişiminde önemli olan da bu evrensel kuralları uygulamak. Bugün genç oyuncu gelişiminde artık ne kadar oyun hızına dahil edersek o kadar hızlı adım atar ve uluslararası seviyelerle yarışacak duruma geliriz. Biz her şeyden önce oyuncu gelişimi ve üretimine önem vermeliyiz. Kulüplerde bunu zorunlu hale getirip bunu teknik idari mali her türlü denetimini federasyonda yapmalıyız. Tabi bu zor bir şey. Kulüpler direniyorlar. En kötü kulübün bütçesi 70 milyon civarlarında. Bunun 10’da birini genç oyuncu gelişimine harcarsak bir şekilde TFF desteği ile bu tekerleği döndürürüz. Ama bunu hiç kimse istemiyor. Özellikle Anadolu zor. Devamlı harcama ve tüketme üzerine kurulu bir düzen var" değerlendirmesinde bulundu.

"Görevim bitince kulüplere döneceğim"

Süper Lig kulüplerinden teklifler aldığını açıklayan Tolunay Kafkas, "Ama daha önce bir görevim var. Bu görevim bittikten sonra tabi ki kulübe döneceğim. Yarım bıraktığım işi bitirmek istiyorum. Çok şey yapabilecek potansiyelim var ve herkes gibi bu yarışın içinde olmak istiyorum. Zamanını beklemek lazım" dedi.

"Türkiye’de 20 takımlı ligi oynamak zor"

Kafkas, Türkiye liginin 20 takımı kaldıracak bir yapıda olmadığını söyleyerek, "Jeopolitik yapımız buna müsait değil. Avrupa Şampiyonası da olduğu için takvim sıkıştı. Hatayspor’u örnek alalım. Rize’ye deplasmana geliyor. İçeride Göztepe ile oynuyor gidiyor Erzurum’a. Bu korkunç bir şey. Bunun maliyeti, seyahati kaldırmak zor. Türkiye çok büyük. Ulaşım sıkıntılı. O yüzden 20 takımla ilerlemek zor. Anadolu’da kadro oluşturmak zor. İki oyuncu eksilince kadro kurmak zorlaşıyor. Bu sezonu bir şekilde atlatırsak daha doğru ve iyi bir yapılanma olacaktır" yorumunu yaptı.

"Avdullah Avcı Trabzonspor için büyük kazanç"

Abdullah Avcı ve ekibine çok inanan biri olduğunu belirten Kafkas, "Abdullah Hoca Trabzonspor için büyük bir kazançtır. Birlikte çalıştım. Üst düzey bir isimdir. Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçırmış, erozyona uğramış bir takım. Önemli oyuncularını kaybetmiş bir Trabzonspor vardı. Zor bir dönemde geldi Abdullah Hoca ama ben başarılı olacağını, şampiyonluk yarışında yer alacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Teknik direktörleri değerlendirecek mekanizma yok"

Kafkas, "Bir hocanın iyi ya da kötü olacağını değerlendirecek bir mekanizma yok" diyerek, "Türkiye’de 3-5 üst düzeyde iyi hoca var. Ama Türkiye’de iyi olmak yetmiyor. Türkiye’de oyuncuya göre düzen kuruluyor. Yöneticiler çok işin içinde. Teknik direktörün genci yaşlısı olmaz. İyisi kötüsü olur. Yöneticilerin bunu değerlendirmesi lazım ama onlar da çok duygusallar. Öncelikle futbolu bilmeleri lazım. Antrenman bilmesi lazım. Bunu değerlendirecek bir yapı da Türkiye’de yok. O yüzden teknik direktörler geliyor gidiyor. Sanıyorlar ki kendi bırakıyor. Hocaların gitmesi çok kendilerine bağlı değil" ifadelerini kullandı.

"Hatayspor ve Alanyaspor’u beğeniyorum"

Ligde Hatayspor ve Alanyaspor’u beğendiğini açıklayan Kafkas, "İki takımın da teknik direktörleri çok iyi. Hatayspor bu kadar mütevazi kadroyla çok iyi işler yapıyor. 4 büyük takım bu ülkenin lokomotif takımı ama çıkış yapan diğer takımları kaçırmamak lazım gereken değeri göstermek gerekiyor. Karagümrük takımı Süleyman Hurma ile çok iş yapıyor. Önemli olan futbolda az parayla çok iş yapmak, oyuncu yetiştirmek. Borçsuz işleri götürmek" dedi.

Trabzonspor’un Bakasetas transferi için ise Kafkas, "Bakasetas ve Yunus Trabzonspor için çok önemli transfer. Gerekliydi. Trabzonspor bir şekilde bu yarışın içinde olacaktır" yorumunda bulundu.

Avrupa Şampiyonası ile ilgili değerlendirme yapan Kafkas, "Avrupa Şampiyonası’nda başarılı olacağız. Oyuncularımız ve hocamız çok iyi. A Milli Takım başarılı olursa birçok yere de yansıyor. Avrupa Şampiyonası’na katılmak önemli ve başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

"Türkiye’de hakemliğin zor olduğunu düşünüyorum"

Kafkas, hakemler ile ilgili soru üzerine, "Türkiye’de hakemliğin zor olduğunu düşünüyorum. Manipülasyona çok açık. Oyun içinde kalmak lazım. Topun oyunda kalma süresi. Yedek kulübesinden protokol tribününe kadar herkes de bir tepki. İşin çok gerisindeyiz. Kavga ve kaos ortamını bitirmemiz gerek. Ligde bu sezon kaç tane kaliteli maç sayarsınız? İşe bu tarafından bakmak lazım. Bu işin aktörü oyuncular ve teknik adamlar. Oyunu iyi oynatmalıyız. Oyunu hızlandırmamız lazım" cevabını verdi.

"Milli takımdaki görevim bittikten sonra konuşacağım"

Trabzonspor’dan ayrılışı da hatırlatılan Kafkas, "Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Birileri hakkımda bir şeyler söyledi. O gazete haberini kim yaptırdıysa beni incitti ama gücü yetmez. Benim oradaki başkanlık makamına saygım var çok da konuşmak istemiyorum ama beni incitti. O iş öyle değil. Zamanı gelince konuşacağım. Ben ismini vermek istemediğim iki kişiyle görüştüm. Ne söylediysem arkasındayım. Ama bunu içimden atamadım. Taraftarla bir bağımız vardı onu elimden almaya çalıştılar. Zaman her şeyin ilacı ama milli takımdaki görevim bittikten sonra konuşacağım" açıklamasında bulundu.