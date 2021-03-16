Tonta; Silivrispor bu maçlardan puanlarla ayrılacaktır

Bir haftalık zaman dilimi içinde üç hayati maça çıkmaya hazırlanan Silivrispor için destekler gelmeye devam ediyor. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta yaptığı açıklamasında; “Silivrispor’umuz grubunda son derece hayati maçlara çıkmaya hazırdır. Çarşamba günü Bergama Belediyespor, Pazar günü Modafen ve yine Çarşamba günü de Kırıkkalespor maçlarına çıkacaklar. Sporun içinde olan insanlar olarak Silivrispor’un bu üçlü maçlardan en iyi skorlarla ayrılacağına inanıyoruz. Kalbimiz ilçemizin temsilcisinin başarılarından yanadır. Bu üç maçta da takımımızı yalnız bırakmayarak elimizden geldiğince destekleyeceğiz. Oynayacağımız üç maç bizim en yakın rakiplerimiz mutlak puanlar almamız lazım. Korkulu rüya göreceğimize inanmıyorum. Zor bir sezon oldu ama sonu güzel olacaktır. Başta teknik heyet olmak üzere sahada mücadele decek olan tüm sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.