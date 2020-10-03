Toprak Razgatlıoğlu, Fransa’daki yarışı 6. tamamladı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa ayağındaki ilk yarışında 6. oldu.
Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 12.00’de SuperPole yarışına katılacak, saat 15.00’te ise hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa ayağındaki ilk yarışında 6. oldu.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa ayağındaki ilk yarışında 6. oldu.
Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 12.00’de SuperPole yarışına katılacak, saat 15.00’te ise hafta sonunun ikinci yarışında ter dökecek.