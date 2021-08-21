Toprak Razgatlıoğlu Navarra Pisti’nde podyumda

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’daki Navarra Pisti’nde gerçekleştirilen ilk yarışta iyi bir performans ortaya koyarak sekizinci basamakta başladığı yarışı üçüncü sırada bitirdi. Haftanın ikinci yarışı yarın TSİ 15.00’da koşulacak.

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun yedinci durak noktasındaki ilk yarışta üçüncü oldu. Superpole seansında istediği sonucu alamayarak yarışa sekizinci sırada başlayan Razgatlıoğlu mücadeleyi podyumda tamamladı.

PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu iyi bir start alarak henüz ilk turda dördüncü sıraya yükseldi. Rakiplerini bir bir geçen Razgatlıoğlu, olağanüstü bir viraj hamlesiyle Andrea Locatelli’den üçüncü sırayı almayı başardı. Yarışın geri kalan kısmında konumunu kimseye kaptırmayan Razgatlıoğlu, mücadeleyi üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 279’a çıkararak ikinci sıradaki konumunu korurken, yarışı kazanan Scott Redding puanını 241’e getirdi. İkinci olan son dünya şampiyonu Jonathan Rea ise 286 puanla şampiyonlar sıralamasında birinci sırada bulunuyor. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin yedinci durak noktasındaki ikinci yarış yarın TSİ 15.00’da koşulacak.