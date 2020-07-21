banner3088

Tottenham, Eric Dier’in sözleşmesini uzattı

PREMİER LİG TAKIMLARINDAN TOTTENHAM, İNGİLİZ FUTBOLCUSU ERİC DİER'İN SÖZLEŞMESİNİ 2024 YILINA KADAR UZATTIĞINI AÇIKLADI.

Tottenham, Eric Dier’in sözleşmesini uzattı

Premier Lig takımlarından Tottenham, İngiliz futbolcusu Eric Dier’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İngiliz ekibi Tottenham, 26 yaşındaki futbolcusu Eric Dier’in sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Dier’in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. İngiliz futbolcu, bu sezon toplam 29 resmi müsabakada görev aldı.

Başarılı futbolcu, 2014 yılında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’dan transfer olmuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Japon otomotiv devinden temmuz kampanyasını açıkladı
Japon otomotiv devinden temmuz kampanyasını açıkladı
  1. EKONOMİ

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212