Tottenham, Eric Dier’in sözleşmesini uzattı

Premier Lig takımlarından Tottenham, İngiliz futbolcusu Eric Dier’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Başarılı futbolcu, 2014 yılında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’dan transfer olmuştu.
PREMİER LİG TAKIMLARINDAN TOTTENHAM, İNGİLİZ FUTBOLCUSU ERİC DİER'İN SÖZLEŞMESİNİ 2024 YILINA KADAR UZATTIĞINI AÇIKLADI.
Premier Lig takımlarından Tottenham, İngiliz futbolcusu Eric Dier’in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Başarılı futbolcu, 2014 yılında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’dan transfer olmuştu.