Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2021 takviminde yer alan ve 11-14 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Tour of Antalya ile 14 Şubat 2021 Pazar günü yapılması öngörülen amatör yol bisikleti yarışı Gran Fondo Antalya, korona virüs salgınının sürmesi gerekçesiyle; takım yöneticisi, antrenör, sporcu, katılımcı, medya mensubu, görevli ve gönüllülerinin sağlığını korumak adına iptal edildi.Tour of Antalya’nın 2022 yılında, 10-13 Şubat tarihleri arasında organize edilmesi planlanıyor.
Tour of Antalya 2021 ve Gran Fondo Antalya 2021 iptal edildi
Korona virüs pandemisi nedeniyle 11-14 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Tour of Antalya ile 14 Şubat 2021 Pazar günü yapılması düşünülen Gran Fondo Antalya iptal edildi.
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