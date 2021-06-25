TPFD’nin yeni başkanı Saffet Akyüz oldu

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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin yeni başkanı Saffet Akyüz oldu.

TPFD’nin yeni başkanı Saffet Akyüz oldu
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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin yeni başkanı Saffet Akyüz oldu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin 2021 Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Seçimde Saffet Akyüz ve Ekibi oy çokluğu ile 3 yıllığına başkan seçildi. Yeni Başkan Saffet Akyüz’ün yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Yönetim Kurulu: Saffet Akyüz, Altan Aksoy, Emrah Eren, Erhan Küçük, Can Cumhur Bozacı, Yasin Sülün, Erkan Yetişmiş

Yedek Liste: Serhat Akyüz, Okan Özke, Hasan Yiğit, İskender Alın, Yunus Emre Genç, Mustafa Cevret

Denetleme Kurulu: Gökhan Caba, Mithat Yavaş, Ceyhun Müderrisoğlu

Yedek Liste: Mustafa Sarp, Sinan Közen, Ahmet Uzun

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021, 22:56
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