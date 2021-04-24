banner4227

Trabzonspor: "Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000 TL para cezası ile cezalandırıl

Trabzonspor: "Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Trabzonspor: "Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000 TL para cezası ile cezalandırıl
banner3909
Trabzonspor: "Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’ın eski Cumhurbaşkanı...
  1. POLİTİKA

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841