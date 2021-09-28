Trabzonspor: "Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen’i haksız bir kırmızı kartla oyun dışı bırakarak bir kez daha futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken ’Türk futbolunun yüz karası Halis Özkahya’ sadece

Trabzonspor: "Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen’i haksız bir kırmızı kartla oyun dışı bırakarak bir kez daha futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken ’Türk futbolunun yüz karası Halis Özkahya’ sadece bir figürandan başkası değildir."

Trabzonspor: "Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen’i haksız bir kırmızı kartla oyun dışı bırakarak bir kez daha futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken ’Türk futbolunun yüz karası Halis Özkahya’ sadece
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Trabzonspor: "Alanyaspor karşılaşmasında Hüseyin Türkmen’i haksız bir kırmızı kartla oyun dışı bırakarak bir kez daha futbolcularımızın emeğine, camiamızın sevincine ve kulübümüzün kasasına göz diken ’Türk futbolunun yüz karası Halis Özkahya’ sadece bir figürandan başkası değildir."

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