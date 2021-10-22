Trabzonspor: "Anders Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlanmıştır."

Trabzonspor: "Anders Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlanmıştır."

Trabzonspor: "Anders Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlanmıştır."
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Trabzonspor: "Anders Trondsen’in çekilen MR’ında sol kalça adductor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı’nın ise tedavisine başlanmıştır."

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