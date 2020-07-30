Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
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