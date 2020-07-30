banner3088

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
PFDK ceza yağdırdı
PFDK ceza yağdırdı
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197