Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı
banner3909
banner4318

Süper Lig’in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Süper Lig’in 38. haftasında bugün 5 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri resmi sitesinden duyurdu.

Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Özgüç Türkalp

16.00 Göztepe - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kayserispor - Denizlispor: Ali Palabıyık

20.30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya

20.30 Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
  1. EKONOMİ

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841