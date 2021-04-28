Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Süper Lig’in 38. haftasında bugün 5 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri resmi sitesinden duyurdu.
Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:
16.00 Göztepe - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kayserispor - Denizlispor: Ali Palabıyık
20.30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya20.30 Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler