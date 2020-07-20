Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi. Ünal Karaman’ın ardından bordo-mavili takımda göreve gelen Hüseyin Çimşir ile yönetim, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trabzonspor’un ligde kalan Kaysersipor ve Türkiye Kupası’nda çıkacağı Alanyaspor final maçında takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton’un olacağı öğrenildi.
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
TRABZONSPOR, TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYİN ÇİMŞİR İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDI. BORDO-MAVİLİLERİ LİGDE KAYSERİSPOR VE KUPA FİNALİNDEKİ ALANYASPOR MAÇINA YARDIMCI ANTRENÖR EDDİE NEWTON YÖNETİMİNDE ÇIKACAK.
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