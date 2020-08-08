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Trabzonspor, İspanya’nın Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven Plaza Castillo’nun, transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.

Trabzonspor, İspanya’nın Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven Plaza Castillo’nun, transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.

Trabzonspor, İspanya’nın Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven Plaza Castillo’nun, transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.
Trabzonspor, İspanya’nın Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven Plaza Castillo’nun, transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP’a bildirdi.
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