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Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yen

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Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır."

Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yen
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Trabzonspor Kulübü: "Şirketimiz ile Gervinho arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır."

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