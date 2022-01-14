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Trabzonspor: "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır."

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Trabzonspor: "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır."

Trabzonspor: "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır."
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Trabzonspor: "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır."

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