Trabzonspor: "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır."
Trabzonspor: "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır."
Trabzonspor: "Kulübümüzle profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE arasındaki 12.08.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır."
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