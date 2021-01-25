Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Joao Pereira’nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak ediş

Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Joao Pereira’nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir."