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Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic’in 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic’in 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic’in 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Trabzonspor: "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic’in 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
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