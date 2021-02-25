Trabzonspor’a 5 ayda 10 milyon TL

Trabzonspor dijital atılımdan 5 ayda 10 milyon lira gelir elde etti. Bordo-mavili ekibin Genel Müdürü Sinan Zengin, taraftar etkileşimi ve ödül uygulaması Socios.com ile hayata geçirdikleri projeden 5 ayda 10 milyon lira gelir elde ettiklerini söylerken hedeflerinin yıl sonuna kadar 30 milyon TL olduğunu ifade etti.

Trabzonspor’a taraftardan büyük bir kaynak aktarımı gerçekleşti. Eylül ayında Socios.com ile imzaladıkları anlaşmanın ardından dijital bir atılım yapan bordo-mavili ekip, taraftar tokenlarının piyasaya sürülmesinin ardından 5 aylık süreçte 10 milyon TL gelir elde etti. Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, pandemi sürecinde birçok kulübün gelir kaybı yaşadığını ve alternatif üretmeye çalıştığını ifade ederek, "Dijitalleşmenin güçlü bir yan gelir akışı olarak önemini bu süreçte anlamış olduk. Fan Token satışları aracılığıyla lansmandan sonraki ilk 5 dakika içinde kulübümüze 5 milyon TL gelir sağlandı. Şu anda kazancımız ise 10 milyon lirayı buldu. Yıl bitmeden bu rakamın 30 milyon liranın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Fan Token’larla hedefimiz yalnızca para kazanmak değil, taraftarların kulüp üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmasına, ödüller kazanmasına ve daha fazlasını yapmasına olanak sağlamak istiyoruz. Bizim için bu son derece yararlı bir araç ve henüz ilk günlerdeyken hem taraftar etkileşimini artıran hem de salgından sonra da yayılmaya devam edecek yeni bir gelir kaynağı olarak büyük bir potansiyel görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Güçlü bir yapı var"

Dünyada Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Milan gibi birçok büyük kulübe önemli gelirler sağlayan bu yapının kendileri için de tercih sebebi olduğunun altını çizen Sinan Zengin, "Socios.com kendisini kanıtlamış bir geçmişe ve performansa sahip. Faydasını ve bizim için ne kadar güçlü bir araç olabileceğini tam olarak anlıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi henüz erken günler, ancak taraftarlarımız halihazırda Fan Token’lar aracılığıyla kulübü etkilemeyi başardılar ve uygulama yoluyla küresel taraftar kitlemiz için çok daha fazla oylama ve ek katılım fırsatları sunmayı dört gözle bekliyoruz. Türkiye’de güçlü bir varlığa sahip olmaya ve spor endüstrisini güçlendirmeye açık bir bağlılıkları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Öztürk: "Sporun dijitalleşmesinin merkezi olabiliriz"

Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk de Türk spor endüstrisine katkı vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir gibi önemli kulüplerle işbirliği yapıyoruz. Kulüplere, güçlü, yeni ve uzun vadeli dijital gelir akışı sağlıyoruz. Pandemiden önce kulüplere uzun vadede güvenli bir finansal temel sağlama gerekliliğine dair uyarı işaretleri vardı. Pandemiyle birlikte ise artık alarm zilleri çalıyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanındaki spor kuruluşları bilet satışlarının, yayın haklarının ve gelirlerin azalmasıyla çok büyük açıklar bildiriyor. Özellikle futbol için böylesine büyük bir tutkunun ve yeni teknolojileri benimseme isteğinin olduğu Türkiye’de, sporun dijitalleşmesinin merkezi olabiliriz" sözlerine yer verdi. Taraftarlar, sevdikleri takımlara güçlü bir yeni dijital gelir akışı sağlarken, kulüplerine kendilerini daha yakın hissetme, oylamalarda takım kararlarında söz sahibi olma, VIP ödülleri kazanma, yarışmalara katılma, sohbet odalarında dünyanın dört bir yanından taraftarlar ile fikir alışverişinde bulunma ve süper taraftar olma özelliği fırsatı tanıyan harika bir dijital varlığa sahip oluyorlar. Uygulamamız yalnızca 18 aydır yayında, ancak o süre içinde ortaklarımızla paylaşabildiğimiz on milyonlarca dolarlık gelir elde ettik. 2021’de, Türkiye’deki ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımızla birlikte kulüpleriyle ve yeni bir dijital gelir akışından yararlanan diğer kulüplerle bağlantı kurmanın yeni ve harika bir yolunun tadını çıkarırken, gelecekte bundan çok daha fazlasını sunmayı umuyoruz. Türkiye şu anda bir numaralı pazarımız ve burada varlığımızı güçlendirmeye son derece odaklanmış durumdayız" açıklamasını yaptı.