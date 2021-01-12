Trabzonspor’da Bilal Başacıkoğlu’nun sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu’nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.Trabzonspor, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu’nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir" ifadelerini kullandı.