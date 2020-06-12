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Trabzonspor’dan Ömer Karahasanoğlu’na teşekkür

SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA BU AKŞAM DEPLASMANDA GÖZTEPE İLE KARŞILAŞAN TRABZONSPOR'UN MASRAFLARINI İŞ ADAMI ÖMER KARAHASANOĞLU KARŞILADI.

Trabzonspor’dan Ömer Karahasanoğlu’na teşekkür

Süper Lig’in 27. haftasında bu akşam deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor’un masraflarını iş adamı Ömer Karahasanoğlu karşıladı.

Bordo-mavili ekip, bu jestinden dolayı Karahasanoğlu’na resmi sitesinden bir teşekkür mesajı yayınlayarak, "Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 27. haftasında oynayacağımız Göztepe maçında kafilemizin deplasman masraflarını karşılayan iş adamı Ömer Karahasanoğlu’na teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

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