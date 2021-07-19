TransAnatolia’da yarışcılar 14 ilden Geçerek 2 bin 300 km yol yapacak

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük ve zorlu yarışlarından biri olan TransAnatolia’da geri sayım başladı. 13-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek TransAnatolia’da Eskişehir’den start alan yarışçılar 14 ilden geçerek Kars’a ulaşacaklar.Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı izni ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid’de yarış severleri Anadolu uygarlıklarının gözbebeği Eskişehir’den, Türkiye’nin zümrüt tacı Kars’a macera dolu bir yarış bekliyor. TransAnatolia’nın 11.yılında Anadolu’nun kadim topraklarında yarışacak sporcular sırasıyla Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Kars ve Ardahan olmak üzere toplam 14 il sınırından geçerek 2 bin 300 km yol yapacak. Özel etap oranının %67 ile en yüksek olduğu TransAnatolia’da bu yıl yarışçıları oldukça zorlu etaplar bekliyor.