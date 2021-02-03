Transfer döneminde Mesut Özil konuşuldu

Pandemi gölgesinde devam eden Süper Lig’de ara transfer dönemi sona erdi. Transfer döneminde başta dört büyük kulüp olmak üzere, kıyasıya bir rekabet yaşanırken, en fazla transfer yapan Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu. Antalyaspor ise transfer yasağı nedeniyle oyuncu alamadı. Bu dönemde Mesut Özil konuşuldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, Süper Lig’de yer alan kulüplerin, ara transfer dönemindeki, medya karnesini inceledi. Ajans Press’in 5 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber siteleri özelinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, ara transfer dönemine damga vuran isim Mesut Özil oldu. Özil hakkında medyaya 28 bin 442 haber yansıdı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın talip olduğu ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan İrfan Can Kahveci 14 bin 569 habere konu olurken, Galatasaray’a geri dönüş yapan Onyekuru ise 8 bin 399 haberle adından söz ettirdi.

Trabzonspor’un Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas 5 bin 93 haber, Fenerbahçe’ye transfer olan Attila Szalai 4 bin 978 haber, Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun ise 4 bin 223 haberle transfer döneminde medyanın en çok konuştuğu oyuncular arasında yer aldı. Transfer döneminde futbolcular ve takımlar dışında en çok konuşulan diğer başlık ise TFF tarafından belirlenen harcama limitleri oldu. Harcama limiti tartışmaları ile alakalı medyaya 2 bin 816 haber yansıdığı görüldü.