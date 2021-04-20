Transferin gözdesi Mete Kaan Demir

Başakşehir’in 22 yaşındaki oyuncusu Mete Kaan Demir, Süper Lig’den Göztepe ve Ankaragücü’nün gündeminde. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcunun aynı zamanda Lille’in takibinde olduğu da öğrenildi.

Başakşehir’in 22 yaşındaki futbolcusu Mete Kaan Demir, Süper Lig kulüplerinin listesinde. Takımının ligdeki durumundan dolayı çok fazla forma şansı bulamayan genç futbolcu, Göztepe ve Ankaragücü başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün radarına girdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mete Kaan Demir’in asıl mevkisi sol kanat olmasına karşın, sağ kanatta da oynayabiliyor.

Mete Kaan Demir için bir diğer iddia da Fransız temsilcisi Lille. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligi’nde Türk yıldızlarıyla zirvede yer alıyor. Türkiye’de birçok genç oyuncuyu takip eden Lille’in, Mete Kaan Demir’le de yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Genç oyuncunun geleceği, sezon bitimiyle birlikte netlik kazanacak.